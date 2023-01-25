Враг продолжает наступление на Бахмутском направлении, хотя терпит многочисленные потери, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал официальную оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 25 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, вражеские наступательные группировки не обнаружены. Артиллерийским обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечья в Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области.

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На Лиманском – под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Ямполевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы семнадцати населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати населенных пунктов. Среди них – Времовка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись шестнадцать населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон.

Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков. Из-за переполненности больницы после стабилизационных мероприятий их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России.

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В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта российской федерации. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены".

Враг продолжает оказывать давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях. Так, в Джанкойском районе Автономной республики Крым оккупанты провели обыски в жилищах более двадцати семей крымских татар и осуществили 6 арестов, якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также, Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10". А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 склада боеприпасов противника".