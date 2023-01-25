Германия расширит список военной помощи Украине, - Шольц

Германия планирует расширять масштаб военной помощи Украине.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение передать танки – правильный путь, принятый в тесной координации с партнерами. В дополнение к танкам, мы расширяем список той помощи, которая уже предоставляется, в частности, речь идет о системах ПВО, тяжелой артиллерии, РСЗО и т.п.

Шольц не смог назвать сумму "танкового пакета" для Украины, но сказал, что расходы возьмет на себя ФРГ.

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