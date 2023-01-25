Зеленский обсудил со Столтенбергом вопрос о разблокировании для Украины новых видов вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Обсудили с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции в НАТО", - написал Зеленский.

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