Новости • Война

Зеленский обсудил со Столтенбергом вопрос о разблокировании для Украины новых видов вооружения

2 14714
Зеленский обсудил со Столтенбергом вопрос о разблокировании для Украины новых видов вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Обсудили с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции в НАТО", - написал Зеленский.

Читайте также: В критический момент войны немецкие танки могут помочь Украине защитить себя и победить, - Столтенберг

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    - Куме! Нову «хохму» від Подоляка чули?
    - Яку? - «Зеленський - людина, що об»єднала весь світ проти Росії!»
    - Ох-хо-хох... Я чув років два тому інше - більш суттєве: «Зеленський - людина, яка зуміла об»єднать усіх українців - ******* його будуть усі без винятку!» Так от - коли ми після перемоги над Росією почнемо судить Зеленського за державну зраду весь світ буде зацікавлено спостерігать: бо ТАКОГО ще ніколи не було - главу держави, що перемогла у війні, будуть судить за те, що він був її причиною та всіма силами допомагав її ворогам!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Перехватчик
    Роман Донік

    @donikroman

    ·

    2 мин

    1. Якщо ви вважаєте, що десь в тилу у чиновників закінчилася війна, я вам раджу подивитися новини на сторінці ВЦА Харківської області. Там ви дізнаєтесь, що на зустрічі зі старшими офіцерами союзників, які приїздять не по лінії офіціальних візитів, наших військових не запрошують.

Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости