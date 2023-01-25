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Компания Baykar бесплатно передала Украине два Байрактара, - разведка

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Компания Baykar бесплатно передала Украине два Байрактара, - разведка
Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два беспилотника Bayraktar TB2.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что Baykar передала дроны бесплатно для помощи ВСУ и народу Украины для защиты от российских оккупантов.

"Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена", - написали в ГУР.

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Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    буданов розвідав???? коли ваші хлебальники закриються-як бабка на базарі
  • Alex Dev 0616d21e
    Мабудь модернізували на досвіді попереднього використання, хочуть щоб потестили
  • Перехватчик
    А то уже и слово такое забыли за последние полгода.
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