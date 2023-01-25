США передадут Киеву 31 танк Абрамс, - Байден. ВИДЕО
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Президент США Джо Байден обнародовал информацию, что Соединенные Штаты официально передадут Украине 31 танк Абрамс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на FREEDOM, об этом Байден заявил на пресс-конференции.
Байден подтвердил предоставление 31 танка M1 Abrams Украине, заявив, что они сформируют один танковый батальон.
"Мы начинаем обучение украинских танкистов для управления Abrams как можно быстрее", – подчеркнул Байден.
Он подчеркнул, что принял такое решение по рекомендации главы Пентагона Ллойда Остина.