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США передадут Киеву 31 танк Абрамс, - Байден. ВИДЕО

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Президент США Джо Байден обнародовал информацию, что Соединенные Штаты официально передадут Украине 31 танк Абрамс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на FREEDOM, об этом Байден заявил на пресс-конференции.

Байден подтвердил предоставление 31 танка M1 Abrams Украине, заявив, что они сформируют один танковый батальон.

"Мы начинаем обучение украинских танкистов для управления Abrams как можно быстрее", – подчеркнул Байден.

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Он подчеркнул, что принял такое решение по рекомендации главы Пентагона Ллойда Остина.

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Топ комментарии

  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    Дякуємо діду! Він реально більше патріот і президент України ніж зелене опудало!!!!!
  • Яков Онаневич
    Гарний початок
  • vadyan
    Там вже видно палаюче зарево за порєбріком?
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