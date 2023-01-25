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Использование снарядов с ураном для танков Leopard-2 будет расценено как применение грязно-ядерных бомб, - Россия в ОБСЕ

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Использование снарядов с ураном для танков Leopard-2 будет расценено как применение грязно-ядерных бомб, - Россия в ОБСЕ
РФ будет расценивать использование Украиной снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение "грязных" ядерных бомб.

Об этом заявил глава российской делегации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", – заявил Гаврилов.

По словам российского дипломата, НАТО во главе с США "просто вынудили" Германию согласиться на поставки немецких танков, пригрозив Берлину международной изоляцией.

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Топ комментарии

  • Євгеній Котик
    Танки ще не відправили в Україну, а кацапня вже в штани наклала
  • neverlok lok
    А ще лежачу Армату ногами бити не можна
  • Urs
    тупорылые кацапы не подозревают, что подкалиберные бронебойные снаряды APFSDS-T 40мм пушки Бофорс L70 БМП CV90 тоже имеют сердечник массой 300 грамм из обедненного урана. На углах маневрирования любого росийского танка относительно пушки L70 более 35 гадусов снаряд пробивает бортовую броню танка на дальности до 2500 метров. Так что встреча с CV90 - это ****** кацапской броне. Такой снаряд прошивает любой кацапский танк в борт насквозь, а две БМП в борт насквозь, и еще хватает чмобам за бронёй второго.
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