Использование снарядов с ураном для танков Leopard-2 будет расценено как применение грязно-ядерных бомб, - Россия в ОБСЕ

РФ будет расценивать использование Украиной снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение "грязных" ядерных бомб.

Об этом заявил глава российской делегации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.



"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", – заявил Гаврилов.



По словам российского дипломата, НАТО во главе с США "просто вынудили" Германию согласиться на поставки немецких танков, пригрозив Берлину международной изоляцией.

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