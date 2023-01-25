Использование снарядов с ураном для танков Leopard-2 будет расценено как применение грязно-ядерных бомб, - Россия в ОБСЕ
Об этом заявил глава российской делегации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", – заявил Гаврилов.
По словам российского дипломата, НАТО во главе с США "просто вынудили" Германию согласиться на поставки немецких танков, пригрозив Берлину международной изоляцией.