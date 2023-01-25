В Старобельскую больницу доставили около 100 раненых оккупантов, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о количестве раненых российских оккупантов в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков. Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мероприятий, их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России.
В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта российской федерации. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены", - отмечается в сообщении.