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В Старобельскую больницу доставили около 100 раненых оккупантов, - Генштаб

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В Старобельскую больницу доставили около 100 раненых оккупантов, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о количестве раненых российских оккупантов в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков. Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мероприятий, их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России.

В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта российской федерации. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • svetozar
    СЛАВА ВСУ! смерть кацапам!
  • Артм Воронцов
    шаурма едет домой....
  • Urs
    простудились?
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