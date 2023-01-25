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Благодарю Байдена за очередное сильное решение - предоставить Украине танки Абрамс, - Зеленский

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Благодарю Байдена за очередное сильное решение - предоставить Украине танки Абрамс, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение предоставить Украине танки Абрамс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Благодарю президента США Джо Байдена за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение Украины от захватчиков. Двигаемся вперед!"

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Берлін, Варшава, Мадрид, Вільнюс, Брюссель, дякую за танки. Дякую мільйонам українців за тиск. Продовжимо його. Тепер літаки F16
  • Старый зольдат
    И вове за асфальт вместо танков.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а яким договором раша не підтерлась?
    а допомагати зброєю майже рік і безкоштовно, цього мало з боку НАТО і ЕС ???
    і на яких терезах ви збираетесь зважувати цінність України для США ??
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