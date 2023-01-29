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Из-за заминирования на Кременском направлении трудно продвигаться, - Гайдай

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Из-за заминирования на Кременском направлении трудно продвигаться, - Гайдай
Самая главная проблема в продвижении на Кременском направлении – заминированные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, некоторые участки трудно разминировать из-за облесения территории.

"То, что там все заминировано – это самая главная проблема. Ни у кого уже нет карт минных полей. Минировали как вручную, так и дистанционно – и ракетами, и специальной техникой. И плюс оставались патроны, которые не разорваны. Всё это действительно огромная проблема. Кременское направление – это леса. Туда даже специальную технику не запустишь, чтобы разминировать определенные участки", - отметил Гайдай.

Однако, подчеркнул он, украинские военные продвигаются вперед.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Замість того аби три місяці готуватися до війни, мінувати прикордонні території, зелений довпойоп закликав всіх готуватися до шашликів. Навіть у відбитих москалячих мізках, хватило розуму замінувати ділянки майбутнього наступу ЗСУ, навідміну від клоунських. Я взагалі дуже сумніваюся, що Zeленський і його команда працювала і працює на Україну, скоріш навпаки.
  • Юра Малко
    а от після розмінування Чонгару....русні було легко і швидко просуватися
  • Українець Назавжди
    Полонених туди загнати... нехай повзають, гриби шукають.
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