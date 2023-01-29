Возвращение в российские школы военной подготовки свидетельствует о милитаризации общества, - британская разведка

В последние недели министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в российскую программу средней школы.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"В последние недели Министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в российскую программу средней школы", - говорится в сообщении.

Российские школьники и студенты будут учиться пользоваться автоматами, ручными гранатами серии АК, а также средствами индивидуальной защиты. Уроки по военной подготовке станут обязательными уже со следующего учебного года. Военную подготовку также вернут в высшие учебные заведения.

"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также (вероятно преднамеренное) воспоминание о Советском Союзе: подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", - объясняет британская разведка.

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