Немецкий концерн Rheinmetall хочет выпускать HIMARS в Европе
Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, в 2022 году Rheinmetall изготовил по 60-70 тысяч танковых и артиллерийских снарядов, но это число может быть увеличено.
"Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер и добавил, что мощности по производству 155-мм артиллерийских снарядов могут быть увеличены до 450-500 тысяч в год.
Также Rheinmetall хочет запустить новую линию по производству боеприпасов среднего калибра, которые, например, используются немецкими зенитными самоходными установками Gepard в Украине, к середине 2023 года.
В то же время концерн ведет переговоры с американским Lockheed Martin о возможном производстве систем HIMARS, которые также активно используются украинскими войсками.
"На Мюнхенской конференции по безопасности мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS (в Германии). У нас есть технология для производства боеголовок, а также ракетных двигателей - и у нас есть грузовики, на которые можно установить пусковые установки", - сказал Паппергер.
Гендиректор Rheinmetall ожидает обсудить детали военного производства на встрече представителей промышленности с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом, хотя ее дата еще не определена.