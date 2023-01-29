События в Иране - последствия их политики, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
10 39963
События в Иране пока демонстрируют последствия политики их руководства. В частности, Тегеран продолжает поддерживать Москву в ее агрессии, предоставляя вооружение.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", - говорит Игнат.
В свою очередь, он напомнил, что РФ хочет получать от иранцев то вооружение которое у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты и ударные беспилотники (такие, как Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет от Москвы самолеты.
"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", - отметил Игнат.