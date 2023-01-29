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События в Иране - последствия их политики, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

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События в Иране - последствия их политики, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
События в Иране пока демонстрируют последствия политики их руководства. В частности, Тегеран продолжает поддерживать Москву в ее агрессии, предоставляя вооружение.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", - говорит Игнат.

В свою очередь, он напомнил, что РФ хочет получать от иранцев то вооружение которое у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты и ударные беспилотники (такие, как Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет от Москвы самолеты.

"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", - отметил Игнат.

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Топ комментарии

  • Yakov Nemo
    Да какая тут политика, если это, элементарное пренебрежение правилами ТБ . Надо с соседями жить мирно и спокойно, как при Шахе . И рахе оружие не продавать
  • Bob Fayn
    ZN.UA https://t.me/znua_live/78111
    🔹    Дронових ударів зазнали щонайменше сім промислових майданчиків та військових баз Ірану, вибухи зафіксовано у різних регіонах країни;
    🔹Під ударом опинилися майданчики для збірки дронів Shahed, виробництва ***********, нафтопереробні підприємства. Загалом пошкоджено 14 об'єктів, ядерні залишилися неушкодженими;
    🔹Іранська опозиція повідомляє про "знищення підземного ходу із ракетами для Корпусу вартових Ісламської Революції" та "атаки БпЛА на штаб-квартиру КВІР і одну з баз спецпідрозділу "Аль Кудс". Офіційного підтвердження наразі немає;
    🔹У Міноборони Ірану продовжують наполягати, що атака безпілотників була "невдалою": один дрон начебто збила система ППО, два інших потрапили до "пасток" і вибухнули;
    🔹ВПС Ірану та військові КВІР приведені у стан повної боєготовності, у небі чергує авіація;
    🔹У Сирії біля кордону з Іраком працюють американські розвідувальні літаки;
    🔹Арабські медіа активно поширюють інформацію про нібито вторгнення Ізраїлю на територію Ірану. Офіційний Ізраїль її не підтверджує. Країни не мають спільного кордону;
    🔹Іранські посадовці звинуватили Ізраїль у причетності до атаки дронів, зокрема, в ударах по військових підприємствах в Ісфахані;
    🔹У Тегерані та інших містах спалахнули сутички іранських протестувальників і КВІР, протестувальники намагаються захопити поліцейські дільниці, військові бази та адмінбудівлі, скандують: "Смерть диктатору! Смерть (верховному лідеру Ірану Алі) Хаменеї";
    🔹Іранська опозиція закликає мешканців триматися якнайдалі від військових об'єктів та скасувати авіаподорожі у найближчі дні - опозиція не виключає терактів КВІР проти цивільних;
    🔹На півночі країни проблеми із електропостачанням, на всій території країни фіксуються проблеми зі зв'язком.
  • Підлога Маккартні
    бадабум?
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