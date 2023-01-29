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Украина хочет заменить весь парк морально и физически устаревших советских самолетов, - Игнат о поставках техники западного образца

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Украина хочет заменить весь парк морально и физически устаревших советских самолетов, - Игнат о поставках техники западного образца
Советские самолеты физически устарели и воюют на грани своих возможностей. Украина нуждается в технике более новейшего образца.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, которые уже морально и физически устарели. Они воюют сегодня на пределе своих возможностей, благодаря нашим пилотам, людям", - заявил Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, он надеется, что следующее заседание "Рамштайн" будет "авиационным" во время которого союзники примут решение в пользу Украины.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну для цього влада повинна перестати красти взагалі, і врізати стотисячні зарплати!
  • Qq Qqq f1a4586b
    Щоб злодій не крав, його треба посадити ...
  • Ким Чен Ир
    Такий пост мабудь від невігластва. Ні який безпілотнік, ні який Хімарс не зможе замінити бомбовий удар того ж Су-24 восьмома пятісотками на позиції рашиків, дуже точний, швідкий і набагато дешевший
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