Украина хочет заменить весь парк морально и физически устаревших советских самолетов, - Игнат о поставках техники западного образца
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Советские самолеты физически устарели и воюют на грани своих возможностей. Украина нуждается в технике более новейшего образца.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, которые уже морально и физически устарели. Они воюют сегодня на пределе своих возможностей, благодаря нашим пилотам, людям", - заявил Игнат.
По словам представителя Воздушных сил, он надеется, что следующее заседание "Рамштайн" будет "авиационным" во время которого союзники примут решение в пользу Украины.