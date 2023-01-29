Президент Азербайджана Алиев предлагает расширить состав Совбеза ООН за счет исламских государств и движения неприсоединения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Алиев в субботу, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, коснулся темы реформирования ООН.
"В одном из своих выступлений я заявил, что в этих реформах есть большая необходимость. Считаю, что состав Совбеза (ООН - ИФУ) должен быть расширен. Одно постоянное место должно быть отведено членам Организации Исламского Сотрудничества, и ОИС должна выдвигать своего кандидата на основе консультаций. Еще одно место постоянного члена должно быть отведено движению неприсоединения и это место должна получить страна, председательствующая в ней. Считаю, что это было бы справедливо", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана добавил, что эти реформы сформировать более безопасный и справедливый мир.