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Президент Азербайджана Алиев предлагает расширить состав Совбеза ООН за счет исламских государств и движения неприсоединения

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Президент Азербайджана Алиев предлагает расширить состав Совбеза ООН за счет исламских государств и движения неприсоединения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает необходимым реформировать ООН, в частности расширить состав Совета Безопасности, где должны быть отведены постоянные места исламским государствам и движению неприсоединения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Алиев в субботу, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, коснулся темы реформирования ООН.

"В одном из своих выступлений я заявил, что в этих реформах есть большая необходимость. Считаю, что состав Совбеза (ООН - ИФУ) должен быть расширен. Одно постоянное место должно быть отведено членам Организации Исламского Сотрудничества, и ОИС должна выдвигать своего кандидата на основе консультаций. Еще одно место постоянного члена должно быть отведено движению неприсоединения и это место должна получить страна, председательствующая в ней. Считаю, что это было бы справедливо", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что эти реформы сформировать более безопасный и справедливый мир.

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Топ комментарии

  • Vladko 50abb453
    Спасибо, конечно, за поддержку, но диктатурам не место в управлении планетой. Уже все человечество наелась диктаторов.

    Нету сменяемости власти, нету полного разделения судебной власти от любой другой, нету демократических СМИ десятками штук с полной неприкасаемостью от власти - пошли вон (***** точнее).

    Любого диктатора надо уничтожать любыми средствами. Всем миром. Это понимание уже должно прийти к каждому. Благо за счет сверхвысокой эффективности дронов (даже в условиях глушилок) и огромной пробиваемости у кумулятивных взрывчаток и ударного ядра, когда 500гр бомба может пробить бронированный авто и на скорости 5-10км/с струей уничтожить все биоцели, охота за диктаторами уже должна начаться. Все войны начинали именно диктаторы. Ни разу в истории человечества не было народа, который сам хотел воевать. Ни кацапы, ни викинги, ни кто-либо еще. Начинали всегда диктаторы, вожди и прочие твари, которые жили в тепле или в защите (в доспехах, например, до появления огнестрельного оружия). Сейчас самое время их уничтожать всеми возможными способами.
  • Ян Сапега c7b3b5db
    Ісламських держав?😄 .... угу, ісламські держави це ж скрізь верховенства права та непідкупність 😂 ... дикунам і так дозволили бути в цирку під назвою ООН ... достатньо з них і того
  • Gozzalik salonu
    Та давайте уже талибан и хезболу туда, ах да, ИГИЛ же ещё есть, как без него в радбезе то
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