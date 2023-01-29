Путин в ближайшее время не планирует переговоры с Шольцом, - Песков

Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Запросов на разговор от Берлина не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", - сказал Песков, комментируя слова Шольца о намерении продолжить диалог с Путиным.

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