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Путин в ближайшее время не планирует переговоры с Шольцом, - Песков

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Путин в ближайшее время не планирует переговоры с Шольцом, - Песков
Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Запросов на разговор от Берлина не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", - сказал Песков, комментируя слова Шольца о намерении продолжить диалог с Путиным.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Что ху.ло не хочет про леопарды поговорить. Скоро Мельник подлодку у Шольца вымутит.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    полковнику никто не пишет
  • Mykola 19a5fa29
    Перемовини з Путіним, щоб зробити його кращим = Кулінарні вправи з гівном, щоб зроби ти його їстівним
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