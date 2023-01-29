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Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов, - СМИ

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Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов, - СМИ
Нардеп ОПЗЖ Наталья Королевская написала заявление на сложение мандата народного депутата. Также соответствующее заявление написал и ее муж Юрий Солод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде.

"Заявления в Верховную Раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - рассказал источник.

Официального подтверждения пока нет. Впрочем, о готовности сложить мандат Королевской и Солода писали некоторые другие СМИ со ссылкой на источники, а также некоторые народные депутаты, в частности нардеп Алексей Гончаренко.

Читайте: Нардепов ОПЗЖ Пономарева, Королевскую, Солода и Волошина досрочно лишат мандатов, - СМИ

Отметим, что совсем недавно Королевская и Солод, которые были нардепами фракции ОПЗЖ, стали фигурантами Батальона Дубай, расследование, которое провели журналисты УП.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Березовый сок

    Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів - повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела у парламенті та в колишній фракції ОПЗЖ.

    Раніше журналісти з'ясували, що Королевська разом з сім'єю увесь час повномасштабної війни перебуває в Дубаї. Також повідомлялося, що сім'я нардепів придбала там нерухомості на $10 млн. Вам цікаво чому у Дубаї, а не у Лондоні чи Берліні? Все просто. В цивілізованому світі дуже прискіпливо дивляться на походження грошей, а в Дубаї скрізь пальці.

    І ще одне, але головне, - у цивілізованому світі не хочуть бачити у себе уламки російського миру з України. Це питання світоглядне. А я хочу нагадати, що уламки ОПЗЖ і досі працюють у ВР тому що голосують за всі побажання Банкової. І це теж маркер світогляду.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Хіба нормальні могли вибрати "отаке'' в парламент?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Доповню
    ОАЄ зараз як пилесос втягуе до себе руцький мир з грошима . А завтра туди і Вагнер з арміею приїде- захищати росіян
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