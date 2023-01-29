НАТО не будет принимать прямого участия в войне между РФ и Украиной, - Шольц

В войне России против Украины нет и не будет прямого участия НАТО.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью Tagesspiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

"Канцлер Германии, серьезно относящийся к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО... Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации", – сказал Шольц.

Он добавил, что граждане Германии, когда смотрят новости, надеются, что их канцлер "сохранит самообладание".

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Также он заявил, что никто не будет указывать Украине, какие у нее цели в войне.

"Любой, кто хочет поддержать Украину в защите ее целостности и суверенитета, должен оставаться последовательным... Мы не будем действовать поверх голов украинцев. Мы заранее договорились об этом. Президент [Украины Владимир] Зеленский неоднократно подчеркивал свою готовность к миру и в ноябре представил мирный план. [Президент РФ Владимир] Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне", – добавил Шольц.

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