Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Херсон под массированным ударом российской артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - говорится в сообщении.
"Херсонцы, пройдите до ближайшего укрытия или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен и ни в коем случае не оставайтесь на улице", - добавляют в ОВА.
Более подробную информацию о последствиях обстрелов обнародуют позже.
Между тем, местные телеграмм-каналы публикуют ужасающие последствия варварского обстрела.
Позже также появились видео с места обстрела.