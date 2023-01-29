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Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Херсон под массированным ударом российской артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - говорится в сообщении.

"Херсонцы, пройдите до ближайшего укрытия или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен и ни в коем случае не оставайтесь на улице", - добавляют в ОВА.

Более подробную информацию о последствиях обстрелов обнародуют позже.

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Между тем, местные телеграмм-каналы публикуют ужасающие последствия варварского обстрела.

Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 01
Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 02
Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 03
Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 04

Херсон под массированным артобстрелом. Известно о многих пострадавших, есть раненые и погибшие, - ОВА 05

Позже также появились видео с места обстрела. 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    а напомните, а то у меня склероз, какая **** разминировала Чонгар? токо на пса Патрона не огите. он не мог бы
  • Соса 2
    Суч... ТВАРИНИ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Горіти вам всім у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
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