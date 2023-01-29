Новости • Агрессия России против Украины

В Украине заминировано более 40% территории, - Sky News

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В Украине заминировано более 40% территории, - Sky News
Украина сейчас считается наиболее заминированной страной в мире, поскольку, по предварительным оценкам, 40% территории заминированы.

Об этом заявила представительница Mines Advisory Group Екатерина Темплтон в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество опасных участков в Украине больше, чем в Сирии и Афганистане, а на разминирование уйдут годы. Загрязнение огромное. В Украине можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов", - отмечает Темплтон.

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Топ комментарии

  • astor-27
    Мне нравятся женщины. В целом. Но иногда возникают вопросы к умственным способностям отдельных представительниц...
    Где эта Катя 40% территории нашла? На какой карте, на каком глобусе?
    Если РФ заминировала всё сплошняком, включая Керчь, Ирпень и уже оставленный Херсон (вот сплошным минным полем покрыла, включая дно водоёмов и вершины гор), то и тогда наберется 20% территории, а не 40. Т.е. в 2 раза меньше...
  • Garry Dron
    В Україні заміновано понад 40% території, - Sky News Джерело: https://censor.net/ua/n3396424

    40 % ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАМІНОВАНІ ПРОФЕСОРИ, БЛД
  • Andriy Zlochevskiy
    За все відповісте, русня кончена
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