В Украине заминировано более 40% территории, - Sky News

Украина сейчас считается наиболее заминированной страной в мире, поскольку, по предварительным оценкам, 40% территории заминированы.

Об этом заявила представительница Mines Advisory Group Екатерина Темплтон в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество опасных участков в Украине больше, чем в Сирии и Афганистане, а на разминирование уйдут годы. Загрязнение огромное. В Украине можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов", - отмечает Темплтон.

Смотрите: США открыли горячую линию для борьбы с коррупцией в Украине и направили генеральных инспекторов. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ