Резников об истребителях для Украины: Невозможное сегодня будет возможно завтра
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, ситуация на востоке сложная, но контролируемая ВСУ. Говоря о боях, Резников отметил, что Украине для эффективной борьбы с российскими оккупантами необходимо вооружение.
Речь идет об истребителях, других боевых самолетах и дальнобойных ракетах. Благодаря этому вооружению украинские воины смогут уничтожать склады и командные пункты оккупантов.
Резников выразил надежду, что во время последующих переговоров с партнерами в ближайшие недели по истребителям для Украины он получит положительное решение.
"Для меня все, что невозможно сегодня, (будет. - Ред.) возможно завтра", - сказал Резников, напомнив о ПВО и дальнобойной артиллерии.