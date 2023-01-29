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Россияне сообщают о "хлопке" в Курской области

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Россияне сообщают о "хлопке" в Курской области
Два поселка в Курской области РФ остались без света. По версии местных властей, это произошло в результате обстрела из Украины.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под минометный обстрел попал поселок Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.

"Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", – написал Старовойт.

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Топ комментарии

  • govtva
    Это не мы а воронежские партизаны.
  • Amber
    Ну що ж , москолота , і ви відчуєте смак ракетного обстрілу і залишитись без світла , тепла , інтернету і TV на якусь добу
    Звикайте , москалі , бо це ви припхалися на українську землю і
    наше завдання , дати вам по зубах 😡

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    На колени и просить путлера все восстановить, рукожопые. И похоронками на своих детей махайте над головой, если пришла такая халява что вы их вообще получили, смерды.
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