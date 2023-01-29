Путин не откажется от войны в Украине, потому что боится проиграть на выборах, - Орбан

Во время встречи с журналистами в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил собственное видение того, почему завершения полномасштабной войны России против Украины в ближайшее время не стоит ждать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, статья о состоявшейся ранее на этой неделе встрече была опубликована в немецкоязычном "либерально-консервативном" издании Tichys Einblich.

"Орбан разрушает надежду на то, что Путин рано или поздно откажется от войны. В конце концов, приближаются президентские выборы, а те, кто проиграл войну, не выиграют выборы, даже сфальсифицированные", - пересказывает автор статьи Роланд Тичи слова венгерского премьера.

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Также Орбан утверждает, что не является пророссийским, как его принято считать, потому что "говорит, что знает о жестокости россиян, ведь в 1956 году они повесили тогдашнего премьер-министра Имре Надя".

По словам премьера Венгрии, Россия исторически демонстрировала, что в начале войн слаба из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасных тактических ошибок", но "очень скоро переключается, мобилизует свои силы и быстро учится"

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Говоря о цели России в войне, Орбан считает, что речь идет не о полном завоевании Украины (так как это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну"), а о создании буферной зоны примерно вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Своеобразная "зона смерти" между Западной Украиной и НАТО с одной стороны, и Россией с другой?" - пишет автор Tichys Einblich и добавляет, что позиция Венгрии о немедленном прекращении огня и переговорах является лучшей.

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Попутно он критикует США и ЕС за отсутствие четкой стратегии относительно войны, "кроме усиления обоснованного сопротивления Украины". Он добавляет, что по такой логике НАТО придется посылать собственные войска в Украину, если там рано или поздно закончатся мужчины.