Резников о завершении войны в 2023 году: "Посмотрим"

Министр обороны Алексей Резников надеется, что 2023 год станет годом победы для Украины в войне с РФ. Но для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом Резников сказал в интервью канадскому телеканалу CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На вопрос о том, когда может окончиться война, Резников сказал, что остается оптимистом.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы хотели бы (победы) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы посмотрим", - сказал он.

Читайте также: Резников об истребителях для Украины: Невозможное сегодня будет возможно завтра

Кроме того, Резников добавил, что вопрос с предоставлением Украине танков – "это не конец истории, это только начало истории".