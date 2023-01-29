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Резников о завершении войны в 2023 году: "Посмотрим"

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Резников о завершении войны в 2023 году: "Посмотрим"
Министр обороны Алексей Резников надеется, что 2023 год станет годом победы для Украины в войне с РФ. Но для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом Резников сказал в интервью канадскому телеканалу CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На вопрос о том, когда может окончиться война, Резников сказал, что остается оптимистом.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы хотели бы (победы) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы посмотрим", - сказал он.

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Кроме того, Резников добавил, что вопрос с предоставлением Украине танков – "это не конец истории, это только начало истории".

Топ комментарии

  • MrStepanovM
    если красть не будешь то точно бистрей закончится
  • Vadim Smirnoff 907863e4
    " Но мы посмотрим, какая цена будет на яйца к концу года! На куриные и слуг народа!"
  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    ЧТО -то дохера этого яйцеголового стало в медийном просторе , опа решила забросать им все просторы , что-бы уже устали от него и начали забывать про воровство и коррупцию при его участии.
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