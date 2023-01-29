Разблокирование морских портов даст Украине более $20 миллиардов и поможет возобновить производство, - Петренко

Разблокировка морских портов для экспорта всех видов продукции даст Украине более $20 миллиардов поступлений и поможет сохранить от потери наши позиции на мировом рынке. Это, в свою очередь, даст толчок к возобновлению производства и запуску экономики.

Об этом заявил политолог Игорь Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим по зерновой инициативе, насколько это важна поддержка для нашего аграрного сектора. Но для нас важна также и другая продукция, которую мы можем реализовывать - например, металлургии и других отраслей. Украина от возобновления экспорта сможет получить $20 миллиардов, это значительная сумма. Но мы должны понимать, что это поможет восстановить цепочки от производителя, от покупателя, от поставщика. Поэтому, если считать в более широком контексте, то это будет даже большая сумма", - заявил Петренко.

Он объяснил: блокада портов привела не только к потере доходов, но и разрыву привычных логистических цепочек. Это, в свою очередь, привело к потере части клиентов, начавших искать новых поставщиков и рынки сбыта.

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"Когда клиенты вкладываются в новую инфраструктуру, возврат к старой инфраструктуре, скорее всего, может быть даже нерентабельным. И в далекой перспективе это для нас будет еще больший удар, даже чем само российское вторжение! Ведь нам придется заново налаживать сотрудничество, привлекать новые инвестиции. А альтернативы, будем откровенно говорить, по многим моментам может не быть. Именно поэтому очень важно сохранить эти цепочки", - подчеркнул Петренко.

Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство.