ПЦУ получит договор на пользование двумя храмами Киево-Печерской лавры, - Епифаний

Митрополит Епифаний убежден, что ПЦУ получит долгосрочный договор на пользование храмами Киево-Печерской лавры - Свято-Успенским собором и Трапезной церковью.

Об этом Епифаний рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы действительно получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на использование двух храмов в Верхней Лавре: Свято-Успенского Собора и Трапезной церкви", - сказал Епифаний.

Он отметил, что ПЦУ пошла по дипломатическому пути и предложила механизм разового разрешения, хотя до конца никто не понимал, что его можно будет получить уже на Рождество 7 января.

Смотрите также: Против Митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное производство, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

"Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской Лавры, нашей древней украинской святыни. Мы начали этот процесс еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ПЦУ — Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", - объяснил Епифаний

Он добавил, что пока ПЦУ будет получать разовые доступы и совершать богослужения только на большие праздники, но со временем рассчитывает проводить их каждое воскресенье.

"Со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть братии из Нижней Лавры, мы тогда все приведем в порядок, наладим, и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени", - заверил Епифаний.