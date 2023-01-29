Более половины украинских беженцев в Польше до сих пор не нашли работу

61% украинцев, выехавших в Польшу из-за полномасштабного нападения России, до сих пор не нашли работу. Главная причина – незнание языка.

Об этом говорится в исследовании "Профессиональная ситуация беженцев из Украины в Польше", подготовленном Totalizator Sportowy и Manpower Foundation, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Как объясняли сами украинцы, найти работу им не удается из-за недостаточного знания польского языка (54%), отсутствия предложений, соответствующих их квалификации (39%), а также отсутствия предложений с частичной занятостью (32%).

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Среди украинских беженцев, которые уже работают в Польше, 79% устроились на работу, но планируют найти лучшую. Еще 51% работают по профессии, которая не соответствует их квалификации, только 10% украинцев устроились по специальности, но работают на более низкой должности. И только 13% ответили, что удовлетворены своим нынешним положением.

Кроме того, исследование показало, что 40% беженцев из Украины планируют поселиться в Польше на более длительный срок, каждый пятый хочет вернуться в Украину, но в долгосрочной перспективе. Около 14% планируется вернуться в течение 3 лет после окончания войны.

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Эти данные собирали в течение сентября-ноября 2022 года. В исследовании приняли участие 950 беженцев из Украины. Респондентами были беженцы, заинтересованные в трудоустройстве и развитии компетенций по программе Win Development.