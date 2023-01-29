Страны Запада резко увеличили помощь Украине, потому что опасаются, что Россия может выиграть затяжную войну, - WSJ

На Западе опасаются, что война затянется, а Кремль может получить преимущество в продолжительной борьбе на истощение.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что сначала западные правительства надеялись: чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятность победы Украины.

Но сейчас официальные лица в некоторых столицах опасаются, что Кремль, готовый продолжать бросать своих людей на фронт, может получить преимущество в продолжительной войне на истощение.

Читайте также: Резников об истребителях для Украины: Невозможное сегодня будет возможно завтра

Поэтому на Западе решили дать Украине более совершенное оружие, которое могло бы помочь нам изменить динамику войны.

Издание отмечает, что армия РФ понесла значительные потери. Ей уже не хватает высокоточных ракет.

Западные санкции в это время только начинают действовать. Ожидается, что в этом году российская экономика испытает значительную рецессию, и ее потенциал останется ограниченным еще несколько последующих лет.

Читайте также: Союзники подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка, - посол во Франции Омельченко

Однако нет никаких признаков того, что санкции остановят российскую армию.

Новое оружие должно помочь Украине отразить любое российское наступление и обеспечить Киев для продвижения вглубь захваченной Россией территории.

Кроме того, общественное мнение в Европе и США пока остается непоколебимым в поддержке военной и финансовой помощи Украине. Но Путин надеется, что такая поддержка не будет продолжаться через годы войны и после смены власти в США и других странах.

Читайте также: Немецкий концерн Rheinmetall хочет выпускать HIMARS в Европе

Также некоторые официальные лица на Западе обеспокоены, насколько реалистична главная цель, сформулированная сторонниками усиления военной поддержки Украины - достижение более быстрого прекращения войны.