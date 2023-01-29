Массированный обстрел Херсона: количество погибших возросло до трех. ФОТОрепортаж

Вследствие массированного обстрела Херсона в воскресенье погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за сегодняшних российских обстрелов пострадали 9 человек: 3 человека погибли (2 мужчин и 1 женщина), 6 получили ранения. Во время обстрела Херсонской областной клинической больницы ранены 2 человека: медсестра и работница буфета. Обе женщины получили ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

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"Сегодня первый обстрел Херсона российскими войсками произошел около полуночи. В результате попадания было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, которым обеспечивались жители города. Второй этап залпов врага по городу начался около часа дня. Всего по состоянию на 14:00 было совершено 7 обстрелов. Попадания произошли в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, также в городе повреждены здания и транспортные средства", - рассказали в Херсонском горсовете.

"Вследствие вражеских обстрелов поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома", - уточнили в ОВА.





