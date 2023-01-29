Ситуация на фронте и информация разведки о возможных действиях врага на ближайший период: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Сегодня, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На войне не бывает выходных, особенно когда речь идет о нашей свободе и свободной от оккупантов Украине! Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям.

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Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!

Слава Украине!" – рассказал Зеленский.