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Завод по производству оружия в Иране был атакован Израилем, - WSJ

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Завод по производству оружия в Иране был атакован Израилем, - WSJ
Израиль нанес тайный удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Об этом заявили американские чиновники и люди, знакомые с ходом операции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Иранские чиновники заявили, что Тегеран предотвратил попытку атаки трех небольших квадрокоптеров на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан, расположенный рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, на который США наложили санкции за его работу над иранской программой баллистических ракет.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
    «У Израиля хватит запасов ракет еще на 2, максимум на 3 удара» - Аль Екси Арестови, советчик Офиса Хамени, в срочном стриме канала Марджан Фейжди Live
  • аспм мпри
  • Алекс Корвин
    А вот нам парашу ******* нечем. Все на асфальт пошло для кацапских танков и на майские праздники. Да,земрази?
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