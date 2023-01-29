Резников ожидает, что Украина получит западные танки в марте
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Министр обороны Алексей Резников выразил надежду на то, что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте в марте 2023 года.
Об этом Резников рассказал в интервью канадскому телеканалу CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.
По его словам, нужно время, чтобы получить танки и научить экипажи использовать их, но выразил надежду, что они будут готовы к весенней кампании, и добавил, что цель поставлена на март.
Он добавил, что поставка танков "это не конец, а только начало истории".