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Резников ожидает, что Украина получит западные танки в марте

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Резников ожидает, что Украина получит западные танки в марте
Министр обороны Алексей Резников выразил надежду на то, что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте в марте 2023 года.

Об этом Резников рассказал в интервью канадскому телеканалу CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

По его словам, нужно время, чтобы получить танки и научить экипажи использовать их, но выразил надежду, что они будут готовы к весенней кампании, и добавил, что цель поставлена на март.

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Он добавил, что поставка танков "это не конец, а только начало истории".

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    А яка там ціна на яйця в березні буде?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Увагу від яєць по 17 відвертають
  • Super Gut
    чому рєзніков досі не сидить за пограбунок ЗСУ?
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