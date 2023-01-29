Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 января 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются триста сороковые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник в течение этих суток произвел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, и по населенным пунктам, что неподалеку от линии столкновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Сохраняется высокая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. По другим направлениям обороняется на ранее занятых рубежах.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. Вражеских наступательных группировок не обнаружено.

Вместе с тем, противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Хриновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

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На Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времевка и Новополь на Донетчине; Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

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На Херсонском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие среди мирных житилей.

По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили две радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.

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