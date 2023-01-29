Новости • Помощь Украине

Многолетний советник Меркель Хойсген поддержал предоставление Украине истребителей: Международное право позволяет иностранным силам поставлять Украине боевые самолеты

3 73423
Многолетний советник Меркель Хойсген поддержал предоставление Украине истребителей: Международное право позволяет иностранным силам поставлять Украине боевые самолеты
Бывший советник Ангелы Меркель по внешней политике и нынешний глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддерживает предоставление Украине истребителей для защиты от российских атак.

Об этом Хойсген сказал в эфире ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я считаю, что поставки истребителей является достаточным для лучшей защиты Украины от российских атак", - отметил он.

По словам Хойсгена, можно было бы обсудить предоставление Киеву американских истребителей F-16 или истребителей советской разработки из старых запасов Германской Демократической Республики.

Читайте также: Резников ожидает, что Украина получит западные танки в марте

Глава Мюнхенской конференции напомнил, что, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности боевые танки, а также боевые самолеты.

Топ комментарии

  • Urs
    у кого еще есть впереди политические перспективы, сейчас изо всех сил на всех вёслах отгребают от бабушки меркель.
  • Igor Uh e179719d
    Яким боком німці до американських, чи скажімо шведських літаків? Наче про Єврофайтери взагалі мови ніколи не йшло.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А чого це німці вирішують стосовно постачання американських літаків?!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости