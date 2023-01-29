Многолетний советник Меркель Хойсген поддержал предоставление Украине истребителей: Международное право позволяет иностранным силам поставлять Украине боевые самолеты

Бывший советник Ангелы Меркель по внешней политике и нынешний глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддерживает предоставление Украине истребителей для защиты от российских атак.

Об этом Хойсген сказал в эфире ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я считаю, что поставки истребителей является достаточным для лучшей защиты Украины от российских атак", - отметил он.

По словам Хойсгена, можно было бы обсудить предоставление Киеву американских истребителей F-16 или истребителей советской разработки из старых запасов Германской Демократической Республики.

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Глава Мюнхенской конференции напомнил, что, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности боевые танки, а также боевые самолеты.