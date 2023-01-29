Оккупанты вывезли все медицинское оборудование из больниц Каховки и Новой Каховки, - Генштаб
2 7038
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о мародерстве российских оккупантов в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение", - отмечается в сообщении.