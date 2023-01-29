Умер украинский поэт-шестидесятник, переводчик, критик, публицист Дмитрий Павлычко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", - написал Сидоржевский.

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