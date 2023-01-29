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Умер Дмитрий Павлычко

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Умер Дмитрий Павлычко
Умер украинский поэт-шестидесятник, переводчик, критик, публицист Дмитрий Павлычко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", - написал Сидоржевский.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    із знаного на весь світ...
    **
    Як я малим збирався навесні
    Піти у світ незнаними шляхами,
    Сорочку мати вишила мені
    Червоними і чорними нитками.

    Два кольори мої, два кольори,
    Оба на полотні, в душі моїй оба,
    Два кольори мої, два кольори:
    Червоне - то любов, а чорне - то журба.
    ..................
    Д. Павличко
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Царства Небесного...
    **
    Був день, коли ніхто не плаче,
    Був ясний день, як немовля.
    Та я здригнувся так, неначе
    Твоє ридання вчув здаля.

    Я знаю - ти не заридала,
    А в світі, що гуде й гримить,
    Мене лиш пошепки назвала,
    До себе кликнула в ту мить.

    Д. Павличко
  • Ned Stark
    Дійсно неординарна людина - Шекспіра в оригіналі не лише читав, але й перекладав його сонети. В молодості в УПА був, за що навіть сидів.
    Один із фундаторів Руху, був дипломатом, брав участь у обох Майданах. І, до речі, дуже негативно ставився до зелених...
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