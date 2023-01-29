Россия 50 лет строила в Европе энергетический рынок, который Путин уничтожил за 50 недель, - Bloomberg

Россия почти 50 лет строила свой энергетический рынок в Европе, а президент Путин уничтожил его менее чем за 50 недель. Найти замену будет практически невозможно.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то время как Россия нашла альтернативные рынки для своей сырой нефти, в основном в Индии, переход на продажу продуктов нефтепереработки и, возможно, даже больше, природного газа займет годы и будет стоить огромных затрат. Это если вообще возможно создать рынки, когда мир отказывается от ископаемого топлива", - говорится в статье "Россия не может заменить энергетический рынок, разрушенный Путиным".

Отмечается также, что с началом широкомасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года постепенно европейский рынок, поглощавший почти 2,5 миллиона баррелей нефти в день, 1 миллион баррелей нефтепродуктов и 155 миллиардов кубических метров природного газа в год, почти исчез для РФ.

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"Война Путина в Украине стоила России европейского энергетического рынка. Заменить его будет непросто. Какого бы сближения Москва и Европа ни достигли в конце концов, россияне будут подсчитывать цену войны в течение последующих поколений", - говорится в статье.

Отмечается, что огромную сеть газовых месторождений и трубопроводов, создание которой стоило сотен миллиардов долларов с момента, когда первый газ пересек границу Австрии в 1968 году, выбросили на свалку.

Как рассказывает издание, огромные трубопроводы протяженностью в тысячи километров соединяли газовые месторождения, сначала в Сибири, а затем на полуострове Ямал, с покупателями в Европе. В 2017 году подсчитано, что только на Ямале в разработку газовых запасов было инвестировано 100 млрд долларов. Ожидалось, что к 2025 году эта цифра удвоится. Значительная часть этих инвестиций теперь выглядит излишней.

Газопровод "Сила Сибири", по информации Bloomberg, транспортирует топливо в Китай. Но этот газ поступает с новых месторождений к югу от месторождений Ямала. Российский государственный газовый гигант ОАО "Газпром" оценил официальную стоимость этого газопровода и месторождений сопутствующего газа в 55 млрд долларов.

"Независимая оценка, по мнению экспертов, показала почти вдвое большую цифру – инвестиция, как они утверждают, никогда не принесет прибыли", – подчеркнуло агентство.

Кроме того, неизвестно, сколько еще российского газа будет покупать Китай. Хотя его энергетические потребности огромны, он, по словам экспертов рынка, будет опасаться повторения ошибок, сделанных некоторыми европейскими странами, став слишком зависимым от Москвы.

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Россия, как предполагает Bloomberg, стремилась обеспечивать Индию, еще одну быстро растущую страну с огромными потребностями в энергии.

"Но транспортировать природный газ в Индию будет даже сложнее, чем доставить его в Китай. Маршрут должен пересекать самые высокие горы мира или проходить через Афганистан и Пакистан. Любой маршрут будет пересекать несколько других стран, что сделает строительство и эксплуатацию более дорогими, чем сообщения между двумя государствами с общими границами", - отмечает издание.