Написал письмо Макрону о попытках МОК вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону относительно проблемы допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.

"Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым", - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

"Вроде можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой", - добавил он.

"Сегодня направил письмо господину президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января. Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "в первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться".

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