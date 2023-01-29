Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

Американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Остальные вооружения украинские военные будут получать из запасов Пентагона. А вот 31 основной боевой танк М1А2 будет предоставлен в рамках программы USAI. То есть, Соединенные Штаты закупят их в промышленности.

"Они будут построены без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или в следующем году", - говорится в сообщении.

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Отметим, что ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби рассказывал, что доставка танков в Украину может занять месяцы.

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это продлится много месяцев", - сказал он.

Кирби заявил, что США будут прилагать усилия в помощи Украине. В том числе в скором времени начнут тренировать украинских военных. Это связано с тем, что они должны быть готовы сразу использовать предоставленное вооружение.