Мы работаем над тем, чтобы военный билет появился в "Дії", - Минцифры

Работа над тем, чтобы цифровизировать военный учет реестра военнообязанных на стороне Минобороны, шла еще до полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, так объяснил в интервью The Village Украина руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

"Военный билет появится в "Дії" рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем. Что касается повесток, то их у "Дії" не будет", - прокомментировал Мстислав Баник.

Одним из первых шагов цифрового военного учета стала реформа относительно места жительства. Чтобы сменить место прописки, мужчине нужно было сняться с военного учета и встать на учет в другом месте, поэтому этого часто избегали, чтобы повестка их не нашла. А если менять место регистрации в "Дії", там будут извещать, что определенный гражданин сменил адрес.

Но на время полномасштабной войны "Дія" приостановила эту услугу (потому что во время военного положения нельзя менять место регистрации). В то же время работают над тем, чтобы внести в нее изменения (чтобы женщины и дети, не военнообязанные, могли изменить место регистрации), однако "в известной степени это пока не получается".

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