Резников о боях на востоке Украины: "Ситуация сложная, но контролируемая"
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На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, ситуация остается сложной. Однако украинские силы контролируют обстановку на поле боя.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава Минобороны, ссылаясь на украинское военное командование, назвал ситуацию на востоке "сложной, но контролируемой".
При этом министр озвучил "список пожеланий" по вооружению, которое необходимо Украине. При этом Резников подчеркнул, что они необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов оккупантов.