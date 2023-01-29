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Резников о боях на востоке Украины: "Ситуация сложная, но контролируемая"

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Резников о боях на востоке Украины: "Ситуация сложная, но контролируемая"
На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, ситуация остается сложной. Однако украинские силы контролируют обстановку на поле боя.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Минобороны, ссылаясь на украинское военное командование, назвал ситуацию на востоке "сложной, но контролируемой".

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При этом министр озвучил "список пожеланий" по вооружению, которое необходимо Украине. При этом Резников подчеркнул, что они необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов оккупантов.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Щось забагато Резнікова в медіапросторі стало
  • акаб акабіч
    ти трусами займайся, завхоз-крадій
  • Алекс Скела
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