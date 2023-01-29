Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Дмитрия Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Червоне – то любов, а чорне – то журба... Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Павлычко "будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторов украинского национального движения. И конечно, как выдающегося поэта. Вечная память!"

Как сообщалось, на 94-м году жизни скончался украинский поэт Дмитрий Павлычко, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.