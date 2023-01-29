Новости

Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, - Зеленский

3 53122
Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Дмитрия Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Червоне – то любов, а чорне – то журба... Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Павлычко "будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторов украинского национального движения. И конечно, как выдающегося поэта. Вечная память!"

Как сообщалось, на 94-м году жизни скончался украинский поэт Дмитрий Павлычко, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    вова, давай без вот этих вот понтов патриотизма и глубокого знании истории Украины!
    все ведь знают, что о существовании Павличко ты только сегодня узнал.....
  • Павло ШОвте
  • Юрій Шевчук 3d0fb8f3
    Вічна пам'ять... Як і його доньці, українській патріотці, дуже талановитій письменниці, філологині та викладачці Соломії Павличко, яка несправедливо рано пішла з життя в результаті нещасного випадку 31 грудня 1999р. Скільки корисного могла б ще зробити ця людина.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости