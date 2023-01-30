Поставка танков Украине создаст настоящие проблемы для Путина, - экскомандующий силами НАТО Ставридис

Решение ряда западных стран отправить танки в Украину создаст "реальные проблемы" для президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире радиостанции WABC сказал бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет New York Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если вы объедините эти три типа танков и завезете их реальное количество в Украину, и я бы оценил, что к середине весны, скажем до конца марта, их будет по крайней мере 100, возможно даже 200, это создает реальные проблемы для Путина" , – сказал Ставридис.

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Американский адмирал в отставке отметил, что российские войска расположены вдоль фронта, который проходит на значительном рассотянии от России, это и дает преимущество Украине.

"Имеея эти танки, украинцы смогут их маскировать и использовать для того что бы прорвать российскую линию и разделить их на части, разорвать их логистическую цепочку и действительно уменьшить способность России продолжать то, что она хочет делать. Усилить наступательные операции", - сказал Ставридис.

По его убеждению, передача танков стала "переломным моментом" и "очень важным военным шагом".

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"Это так же плохой день для Кремля, поскольку он видит единство Запада...Все страны НАТО объеденились....Это сильный политический и дипломатический сигнал", - сказал Ставридис..