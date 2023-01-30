Перед вторжением РФ в Украину Путин угрожал Джонсону ракетным ударом

Перед вторжением России в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает "BBC", что цитирует слова Джонсона, сказанные в документальном фильме "Путин против Запада", который выйдет на телеканале "BBC 2" вечером 30 января.

"В какой-то момент он (Путин. – Ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет лишь минуту", или что-то в этом духе".

Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"Я думаю, что, учитывая его (Путина. – Ред.) очень спокойный тон, ту отстраненность, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", – рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести Путину, что Украина "в ближайшее время" не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.

Также читайте: Запад должен помочь Украине победить не в следующем году, а уже в этом году, - Джонсон