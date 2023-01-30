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Перед вторжением РФ в Украину Путин угрожал Джонсону ракетным ударом

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Перед вторжением РФ в Украину Путин угрожал Джонсону ракетным ударом
Перед вторжением России в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает "BBC", что цитирует слова Джонсона, сказанные в документальном фильме "Путин против Запада", который выйдет на телеканале "BBC 2" вечером 30 января.

"В какой-то момент он (Путин. – Ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет лишь минуту", или что-то в этом духе".

Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"Я думаю, что, учитывая его (Путина. – Ред.) очень спокойный тон, ту отстраненность, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", – рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести Путину, что Украина "в ближайшее время" не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.

Также читайте: Запад должен помочь Украине победить не в следующем году, а уже в этом году, - Джонсон

Топ комментарии

  • arye z.
    В 2000 Путин стал президентом и в это же время цена на нефть резко выросла. Он стал случайным человеком, которому повезло, но почему то решил, что это не везение, а его мудрость и талант государственного деятеля.
    И с этим ощущением он правил 22 год и правил бы еще, пока 24.02.2022 не бросил вызов Судьбе. А Она этого не любит.
    Вот и получилось, что из "мудрого и талантливого государственного деятеля" полезло то, что и было всегда на самом деле - тупой, злобный и завистливый дурак
  • arye z.
    Світ і вперше вірив у російську імператорську армію.
    А вона виявилася гнилим.
    Світ у другому випадку, у разі радянської армії, вірив, що вона най-най... 5 млн. особового складу, літаки, ракети, 60.000 танків, більше ніж у всьому світі разом узятому. А цей монстр взяв і розвалився сам собою.
    Світ і втретє повірив, що путін відтворив армію "другу у світі". А вона зараз себе показує у всій "красі".
    А найприкріше, що коли і ця армія знову розвалиться і вони відтворять щось четверте, світ знову віритиме...
    Тому з росією та зі світом треба щось вирішувати.
    Але зі світом нічого робити не можна, а от із росією робити можна і треба.
  • alexandr shamov
    А где вы видели недопалка не завистливого и не мерзопакостного... Тока прямым хуком в дюндель сбивается вся спесь.
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