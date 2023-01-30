ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 30 января по поводу российского вторжения.

Начались триста сорок первые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник, за прошедшие сутки, нанес авиационный и 3 ракетных удара, один из которых - по Харькову. Совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

Также читайте: Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группирований противника не обнаружено.

Из минометов и артиллерии враг обстрелял районы населённых пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине, Писаревка и Запсилье - Сумской и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово, Волчанск, Бударки и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневую атаку попали Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огневого воздействия пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дылиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вывезли все медицинское оборудование из больниц Каховки и Новой Каховки, - Генштаб

На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленко, Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времьевка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Также смотрите: Ситуация очень жесткая. На Донбассе проходят постоянные российские штурмы, - Зеленский. ВИДЕО

Противник продолжает нести потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области, только 28 января, привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

Наша авиация в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационных станции, состав боеприпасов и один другой важный объект противника.