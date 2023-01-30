Задержки с поставкой танков могут сделать невозможным контрнаступление Украины зимой, - ISW

Задержки поставок танков и бронетранспортеров могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой. Российские силы готовятся начать собственное наступление в Луганской области и ужесточают свои действия в районе Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, что несколько смягчит последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи. Однако задержка с началом этого контрнаступления до сих пор позволила россиянам поставить условия, которые сделают его более трудным и дорогостоящим.

По мнению аналитиков, задержка также позволила России создать условия для собственного наступления, что значительно усложнило план украинской кампании.

Если у Украины еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления, то ей, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий, пишут эксперты.

Они предполагают, что задержка, вероятно, будет продлена из-за погодных условий. И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней распутицы, который, скорее всего, придется на март и апрель, что затруднит, если не сделает невозможным, быстрое механизированное контрнаступление.

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Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить свои крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории.

"Западу необходимо будет избегать ошибочного вывода о том, что будущие украинские контрнаступления невозможны, исходя из временных рамок, обусловленных собственными задержками в предоставлении необходимых материальных условий", - говорится в отчете.

Текущие и планируемые российские наступления, скорее всего, завершатся без достижения решающего оперативного успеха и таким образом, что вполне могут создать благоприятные условия для украинских контрнаступлений, особенно после того, как Украина получит западные танки.

ISW продолжает считать, что Украина может освободить критическую территорию при нынешнем и обещанном уровне поддержки Запада и что это является вопросом жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов и их западных партнеров, чтобы Украина сделала это.

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