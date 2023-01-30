Общие боевые потери РФ с начала войны – около 126 650 человек, 3201 танк, 2196 артсистем, 6369 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 30 января 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 126 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 126 650 (+490) лиц ликвидировано,
танков - 3201 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 6369 (+3) ед,
артиллерийских систем - 2196 (+1) ед,
РСЗО - 453 (+0) ед,
средства ПВО - 221 (+0) ед,
самолетов - 293 (+0) ед,
вертолетов - 284 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),
крылатые ракеты - 796 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,
специальная техника - 199 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.