США предполагают возможность военных действий против Ирана, - Блинкен

Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Госсекретарь сказал в интервью "Аль-Арабия" во время своей поездки на Ближний Восток в воскресенье, что рассматриваются все варианты.

Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого.

"Все варианты на столе", - повторил он.

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Однако он также сказал, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".

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