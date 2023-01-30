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США предполагают возможность военных действий против Ирана, - Блинкен

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США предполагают возможность военных действий против Ирана, - Блинкен
Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Госсекретарь сказал в интервью "Аль-Арабия" во время своей поездки на Ближний Восток в воскресенье, что рассматриваются все варианты.

Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого.

"Все варианты на столе", - повторил он.

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Однако он также сказал, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".

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Топ комментарии

  • Rino Rino
    ха, інсайдери з кремлівських боліт пишуть, шо то ху йло здав Ізраїлю координати усіх воєнних об'єктів в Ірані в обмін на ліки від онкології з Ізраїля. якщо про це провідають аятоли, то пошлють каців на юх. звісно, якщо тим інсайдерам з "генерала свр" можна вірити. )
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Алеша Ступин....
  • Ned Stark
    Ехх, воювати там треба було ще Картеру, але він не захотів, бо після В'єтнаму суспільство б це не підтримало... Це б урятувало тисячі життів у майбутньому (бо пізніше там була ірано-іракська війна).
    І я не розумію, після ісламської революції влада бородатих козой...бів націоналізувала британські, французькі та американські нафтові свердловини. Це хіба не був привід для військової операції?
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