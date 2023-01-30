Герасимов - Уоллесу перед 24.02.22: Россия "больше никогда не будет унижена"

Накануне полномасштабного вторжения в Украину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов говорил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что Россия "больше никогда не будет унижена".

Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Уоллес был в Москве 11 февраля 2022 года. Он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и тот заверил его, что Россия не собирается начинать полномасштабное вторжение в Украину.

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По словам Уоллеса, обе стороны знали, что РФ лжет, назвав это "достаточно страшной, но прямой ложью", которая подтвердила его веру в начало великой войны.

"Это была демонстрация устрашения или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе. Я думаю, что говорилось о том, чтобы сказать: Я могучий", - сказал Уоллес.

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По окончании встречи в Москве Герасимов сказал главе британского Минобороны, что Россия "никогда больше не будет унижена".