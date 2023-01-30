Герасимов - Уоллесу перед 24.02.22: Россия "больше никогда не будет унижена"
Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Уоллес был в Москве 11 февраля 2022 года. Он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и тот заверил его, что Россия не собирается начинать полномасштабное вторжение в Украину.
По словам Уоллеса, обе стороны знали, что РФ лжет, назвав это "достаточно страшной, но прямой ложью", которая подтвердила его веру в начало великой войны.
"Это была демонстрация устрашения или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе. Я думаю, что говорилось о том, чтобы сказать: Я могучий", - сказал Уоллес.
По окончании встречи в Москве Герасимов сказал главе британского Минобороны, что Россия "никогда больше не будет унижена".