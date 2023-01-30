Противник обстреливает Херсонщину, в областном центре попали в жилые кварталы, порт, больницу и школу, - ОВА
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По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.
Как отмечается, Херсон армия РФ обстреляла 13 раз - били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.
"В прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 8 гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести", - информируют в ОВА.