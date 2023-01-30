РФ может готовить очередной этап "частичной мобилизации", - британская разведка

Российские власти не исключают вероятности проведения еще одного раунда в рамках "частичной мобилизации". Это нужно для нового наступления в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 22 января 2023 СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двумя паспортами, сообщая мужчинам, что их имена имеются в мобилизационных списках.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе, заявив, что указ по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил. Наблюдатели спрашивали, почему это мероприятие не было официально отменено.

"Возможно, российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержания какого-либо большого наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия", - отмечают в Минобороны Британии.

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